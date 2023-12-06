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مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات قطاع المرافق والطرق بالقاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:12 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المياه والطرق بالقاهرة الجديدة بحضور المهندس عبد الرءوف الغيطي

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المياه والطرق بالقاهرة الجديدة بحضور المهندس عبد الرءوف الغيطي

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من المواقع بمدينة القاهرة الجديدة، تفقد خلالها عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز، والشركات العاملة بالمشروعات.

وتفقد مسؤولو الوزارة محطة معالجة الصرف الصحي بطريق العين السخنة «أورسكواليا»، للوقوف على منظومة التشغيل بالمحطة، وجودة معالجة المياه بها، ومتابعة الأعمال الجارية.

الغيطي: متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم 

وأفاد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، بأن محطة المعالجة بطريق العين السخنة «أورسكواليا»، بطاقة تصميمية (250 ألف م3/ يوم)، ونوع المعالجة ثنائية متقدمة، وتتكون المحطة من 6 مستويات بطاقة تصميمية (42 ألف م3 /يوم) للمستوى الواحد، وتعمل المحطة حالياً بعدد 4 مستويات، ومتوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 ألف م3/يوم.

واستكمل مسؤولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل منطقة مثلث الأمل، لربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنميتها، لتكون امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، بهدف خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث يتميز مثلث الأمل بموقعه المتميز، والذي يقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، بجانب قربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة منطقة مثلث الأمل حوالي 4800 فدان.

وأشار  إلى أنه تم تنفيذ محور جديد في وقت سابق بمثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي " امتداد شارع التسعين الجنوبي"، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.

ثم انتقل مسؤولو الإسكان لتفقد أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، ومنها: رفع كفاءة محور 24، الرابط بين التسعين الجنوبي، والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن، وكذا أعمال رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال، وحتى الطريق الأوسطي.

وتفقد مسؤولو الإسكان في جولتهم الميدانية بمدينة القاهرة الجديدة، محطة الصرف الصحى بجنوب الأكاديمية، والتي تعتبر من أهم محطات الصرف الصحي بالمدينة.

وخلال الزيارة، تأكد نائب رئيس الهيئة من جاهزية مولدات الطوارئ، وجاهزية جميع الطلمبات، ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطات، وأثنى على المجهودات المبذولة، مؤكداً دعم أي تطوير، أو إضافة لتكون المحطات بأفضل حال.

المهندس عبد الرؤوف الغيطي: الزيارة بهدف متابعة الأعمال بقطاع المرافق والطرق 

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أن الزيارة تأتي بهدف متابعة الأعمال التى تمت بقطاع المرافق والطرق بالمدينة بالفترة الماضية، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمحطات الصرف الصحي لرفع كفاءتها، وأهم هذه الأعمال إضافة طلمبات رئيسية، مع جميع المهمات من محركات وبوادئ حركة، ومحابس، وقطع خاصة ومشغلات كهربائية، وطلمبات تأمين العنابر ضد الغرق، وآلات الرفع الكهربائية، ومولدات الطوارئ.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.