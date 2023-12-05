«الصحة» تنشر نصائح مهمة للحوامل للوقاية من الفيروسات التنفسية

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلى السيدات الحوامل بشأن الفيروسات التنفسية، وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، إنّ السيدات الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية والتى تنتشر خلال هذه الفترة التى تتسم بالتقلبات الجوية.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الحرص خلال هذه الفترة على اتباع مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية، ومنها:

تعلميات مهمة للسيدات الحوامل

- الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- اتباع نظام غذائي صحي خاص بالفواكه والخضروات.

- خلال فترة التقلبات الجوية لا بد من الحرص على البقاء في المنزل.

- الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

- غسل اليدين باستمرار.

- البعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

- ارتداء الكمامات خلال التواجد في أماكن مزدحمة.

- ارتداء الملابس وفقا لتقارير لهيئة الأرصاد وما يعلن.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية متنوعة وتتضمن «فيروس كورونا، الإنفلونزا الموسمية، الفيروس المخلوي التنفسي، الفيروس الغدي، الهربس»، لافتًا إلى أنّ هذه الفيروسات طبيعة وتنتشر في مثل هذه التوقيتات، لافتة الى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بها من يعانون من ضعف المناعة، لذلك فإنّ تقوية الجهاز المناعى خلال فصل الشتاء من الأمور المحمودة التي يجب القيام بها من خلال المشروبات والأطعمة واللقاحات.