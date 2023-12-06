تجدد سقوط الأمطار على الإسكندرية في ثاني أيام نوة قاسم (صور) 

تجدد، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية خلال ثاني أيام نوة قاسم الحالية، وتحديدا في نطاق شرق والمنتزه أقصى شرق المدينة الساحلية.

وهذه هي المرة الثانية لسقوط الأمطار خلال اليوم، حيث سقط أول مرة في منتصف الليل، تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس، وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 30%.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارت الصرف في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر منذ الفجر، تزامنا مع ثاني أيام نوة قاسم الحالية، حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية تتجدد ما بين الحين والآخر، وآخرها منذ قليل شرق الإسكندرية، إلا أنه يجرى التعامل معها بشكل لحظي.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس، مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار نوة قاسم

جدير بالذكر، أن نوة قاسم انطلقت أمس بهدوء شديد قبل أن تنقلب الأجواء فجر اليوم بسقوط أمطار بين حين وآخر، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى يوم الجمعة المقبل.