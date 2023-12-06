بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية لمريضة سرطان في البحر الأحمر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية للسيدة «شيرين.ح » مطلقة وتبلغ من العمر 43 عامًا، مصابة بأورام سرطانية، وتقيم في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

صرف إعانة شهرية لـ«مريضة سرطان»

تقدمت «شيرين.ح» بطلب إلى بيت الزكاة والصدقات للحصول على إعانة شهرية تساعدها على نفقات الحياة المعيشية ونفقات العلاج، إذ إنها لا تملك ثمن العلاج، ولا تستطيع العمل، ويدرس أبناؤها في مراحل دراسية متنوعة.

بيت الزكاة يُساعد سيدة مصابة بأورام سرطانية

وكان قد استقبل أحد الباحثين بيت الزكة والصدقات التابع للأزهر الشريف والتي تدعى«نعمة» من أجل فحص حالتها الشخصية والوقوف على تقديم إعانة لها من عدمه، وبعد فحص حالتها تبين أنها تُعاني من الإصابة بأورام سرطانية ، الأمر الذي تسبب في عدم استطاعتها أداء أي عمل بهذه الفترة، ليوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة صرف إعانة عاجلة لها ولأولادها.

واختتم بيت الزكاة بيانه بأنَّ أموال بيت الزكاة والصدقات تُقدم من الأفراد والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها، ويتمّ توجيها في مصارفها الشرعية، لقول الله عزوجل: «إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» [التوبة: 60].