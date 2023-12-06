رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية لمريضة سرطان في البحر الأحمر

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:43 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية للسيدة «شيرين.ح » مطلقة وتبلغ من العمر 43 عامًا، مصابة بأورام سرطانية، وتقيم في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

صرف إعانة شهرية لـ«مريضة سرطان»

تقدمت «شيرين.ح» بطلب إلى بيت الزكاة والصدقات للحصول على إعانة شهرية تساعدها على نفقات الحياة المعيشية ونفقات العلاج، إذ إنها لا تملك ثمن العلاج، ولا تستطيع العمل، ويدرس أبناؤها في مراحل دراسية متنوعة.

بيت الزكاة يُساعد سيدة مصابة بأورام سرطانية 

وكان قد استقبل أحد الباحثين بيت الزكة والصدقات التابع للأزهر الشريف والتي تدعى«نعمة» من أجل فحص حالتها الشخصية والوقوف على تقديم إعانة لها من عدمه، وبعد فحص حالتها تبين أنها تُعاني من الإصابة بأورام سرطانية ، الأمر الذي تسبب في عدم استطاعتها أداء أي عمل بهذه الفترة، ليوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بضرورة صرف إعانة عاجلة لها ولأولادها.

واختتم بيت الزكاة بيانه بأنَّ أموال بيت الزكاة والصدقات تُقدم من الأفراد والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها، ويتمّ توجيها في مصارفها الشرعية، لقول الله عزوجل: «إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ» [التوبة: 60].

اقرأ المزيد:

شكوى من أولياء أمور طلاب الأزهر من تأخر تسلم الكتب.. وقطاع المعاهد يرد

«مرصد الأزهر» يحذر من تحركات إسرائيلية لنزع سلطة الوقف الإسلامي على «الأقصى»

اليوم.. عقد اختبارات المتخلفين عن مسابقة «الأزهر» للمرحلة الابتدائية بكفرالشيخ

جامعة الأزهر تنظم ندوة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

جامعة الأزهر تطلق قافلة المساعدات الإنسانية الثانية لدعم غرة

عميد «تربية الأزهر»: رسالتنا بناء الإنسان ليكون نافعا لدينه ووطنه

نائب رئيس جامعة الأزهر: الجامع يحمل لواء التجديد وغرس القيم الحميدة

المشرف على رواق الأزهر: الإمام الأكبر بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي
بقلم أحمد الشرقاوي