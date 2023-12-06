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«الهلال الأحمر» بشمال سيناء: وصول 271 طائرة مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر

كتب:

حسين إبراهيم
01:30 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مطار العريش يستقبل المساعدات الدولية

مطار العريش يستقبل المساعدات الدولية

قال الدكتور خالد زايد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن مطار العريش يستقبل يوميًا طائرات إغاثة ومساعدات إنسانية من الدول الشقيقة والصديقة والدول الأجنبية والمنظمات العالمية، لدعم أهالي قطاع غزة ويشكل هذا جسرا جويا يوميا من تلك الدول الى مطار العريش.

وأوضح «زايد»، أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 271 طائرة حملت نحو 7000 طن من المساعدات المتنوعة، ويتم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية.

تسليم المساعدات وترتيبها

وأضاف «زايد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمل فريق الهلال الأحمر يتم على عدة مستويات، أولها تسلم المساعدات، وترتيبها، وتنظيمها، وحملها على «باكيتات» خشبية، وبعد ذلك تخزينها بمخازن الهلال والمحافظة بوسط مدينة العريش، وتكون جاهزة لأولوية النقل الى معبر رفح بشاحنات كبيرة، ومنه إلى قطاع غزة.

وأوضح «زايد» أن هذا يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، ومعرفة الأحتياجات الضرورية وألولويات لدخولها القطاع.

استقبال السفراء ورؤساء الوفود

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان له، أنه يتم استقبال رؤساء الوفود والسفراء والمعنيين، وعقد لقاءات صحفية ومشاورات، سواء في المطار أو بالديوان العام، وفي معبر رفح ومستشفى العريش العام

وأضاف المحافظ: يتم التشاور على أهم الضروريات التي يحتاجها سكان قطاع غزة، سواء من الأدوية أو المستشفيات الميدانية أو الغذاء والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.

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