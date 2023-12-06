تنبيهات مهمة من «التعليم» بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، المقرر أن يبدأ في منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووجهت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، عدة تعليمات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح وهي كالتالي:

- التأكد من كتابة اسم الطالب بالصف الثالث الإعدادي رباعي ومطابق لشهادة الميلاد.

- التنبية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنه الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للطالب، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

- في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- التأكيد على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة.

- سيتم غلّق التعديل على الصور فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال منصة التقدم الإلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.