«القومي للمرأة» ينظم ندوة للتوعية بأضرار الزواج المبكر: عنف موجه

نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة بعنوان «الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة» بمشاركة الأستاذة ماري لويس عضوة المجلس ومقررة اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار «كوني».

التمكين الاقتصادي وحماية البنات من الزاج المبكر

حيث أكدت الأستاذة ماري لويس على أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر، كما استعرضت تجربة المجلس الناجحة في مشروع الكومبوست في قرية الروبي في المنيا الذى يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.

فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى المقررة المناوبة للجنة على أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة في مصر، وأكدت على أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الافراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الزواج المبكر ووجود المرأة في سوق العمل

واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات تعريف الزواج المبكر والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له وآثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة من التعليم ودخول سوق العمل.

بينما قدمت الأستاذة إيناس حمدي مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات عرض حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وآثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.

العوامل المؤدية للزواج المبكر

وأشارت ريهام خالد محمد مسؤول أول برامج مجلس السكان الدولي إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.

واستعرضت الدكتورة علياء عامر باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية التي تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.

المساواة في النوع الاجتماعي

بينما أكدت مي شلبي استشاري المساواة في النوع الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر أسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.

وتناول محمد شعراوي محامى مكتب الشكاوى بالمجلس جهود المكتب واختصاصاته، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، وأشار الى آليات تلقي شكاوى السيدات والفتيات والتي تشمل الرقم المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال واتساب.