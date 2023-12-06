ميناء دمياط يستقبل 38 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21043 طن تشمل 5442 طن رمل و50 طن أسمنت معبأ و1580 طن حديد و8757 طن يوريا و5214 طن بضائع متنوعة.

تسجيل حركة الوارد من البضائع

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 38123 طنا تشمل 4548 طن خردة و2350 طن زيت طعام و2140 طن فول صويا و10898 طن قمح و1728 طن حديد و950 طن فلوسبار و226 طن خشب زان و217 طن جرارات و7937 طن ذرة و6049 طن بضائع متنوعة و3592 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1080 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1095 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 89 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2103 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 125674 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 351951 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2667 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، و2 وحدة نهرية (بارج) بعد أن قام بتفريغ شحنة تقدر بـ396 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ 395 طن من القمح متجهة إلى إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4753 شاحنة.