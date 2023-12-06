وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الصين القومية

وقع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مذكرة تفاهم تعزز التعاون الفضائي بين مصر و الصين، بحضور تشانج كوتجيان رئيس هيئة الصين القومية للفضاء، وذلك في مقر هيئة الصين القومية للفضاء.

حضر من الجانب المصري عاصم حنفي، سفير مصر لدى بكين، والمستشار هيثم عبد الهادي، سفير مصر في بكين، وسكرتير ثاني مريم رجائي السفارة المصرية ببكين، وآخرون.

إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2

وخلال الاجتماع جرى التركيز على مناقشة مواضيع تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الفضاء، والتوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي من إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعميق التعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تصميم وتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2.

وشملت الاتفاقية سبل التعاون في مجال استكشاف الفضاء وكيفية الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.