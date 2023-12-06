وكيل «أفريقية النواب»: الانتخابات الرئاسية ستكون عرسا كبيرا أمام العالم

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الشعب المصري سيقف مؤيدا ومساندا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل لأنه حافظ على أرضنا وعرضنا وحقق إنجازات ونجاحات كبيرة ومتعددة لمصر.

عرس كبير أمام العالم

وأعرب سليم، في بيان، عن ثقته التامة في أن الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس كبير أمام العالم لأن المصريين إذا قالوا صدقوا.

وأضاف أن السيدات والرجال وكل الأسر ومعهم أطفالهم سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية لأن ذلك الأمر أصبح مأمورية قومية ووطنية تسكن في قلوب وعقول كل المصريين وسنكون جميعا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا وندعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أمام العالم.

وأكد أن أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.

وقال وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر لعدة اعتبارات في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين، موجها التحية للرئيس السيسي على جهوده الناجحة في إفشال المخطط الإسرائيلي الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

المصريون سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة في أن المصريين سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بدعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي في هذه الانتخابات وأنهم مع استقرار وأمن مصر والحفاظ على حدودها ويقفون صفا واحدا حول القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكدا أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الأجدر على قيادة الوطن خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمتعددة التب حققها لمصر وشعبها.