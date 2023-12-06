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رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث آليات مشاركة الطلاب في انتخابات الرئاسة

كتب:

رجب آدم
12:56 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا مع وكلاء كليات الجامعة لشؤون الطلاب، وذلك لمناقشة آليات المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ولمناقشة كل التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب.

واجب وطني وحق دستوري

ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دستوريا لكل مواطن ، مشيراً إلى عقد الجامعة خلال الفترة الماضية للعديد من الاجتماعات والندوات التوعوية بهدف حث الطلاب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، إلى أنه سيتم توفير وسائل نقل لمنتسبي الجامعة لمقر اللجان الانتخابية لتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، وإلى ضرورة ظهور جميع منتسبي الجامعة بصورة مشرفة تعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

ندوات ومبادرات

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة والندوات والمبادرات بهدف توعية الطلاب وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار دور الجامعة في تنمية الوعى لدى الطلاب وبما يساهم في تكوين الشخصية الإيجابية والمعتدلة للطلاب.

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