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انتخابات المصريين بالداخل

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برلمانية تطالب المصريين بالمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسام أبو غزالة
12:38 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مجلس النواب المصري

مجلس النواب المصري

قالت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنّ الانتخابات الرئاسية تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية.

ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات 

وطالبت التمامي، في تصريحات صحفية عنها اليوم، الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية والإقبال على صناديق الانتخابات لرسم مستقبل جديد لمصر، واختيار رئيس لإدارة شؤون البلاد بحكمة ووعي، مشددة على أنّ المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدٍ من المصريين إلى أعداء الداخل والخارج، بأنّ الشعب يقف خلف الدولة في جميع المجالات.

ولفتت إلى ضرورة نزول جميع المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي ستنطلق في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، لاختيار رئيسه.

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