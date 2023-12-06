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أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم.. تراجع ملحوظ

كتب:

عبير منصور
01:11 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم، تراجعا ملحوظا في الأسواق،  بسبب تراجع أسعار الأعلاف، وتوجيهات الحكومة لضبط الأسعار.  

وتسعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، نقلا عن موقع بورصة الدواجن، والتي جاءت كما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

- الكتكوت الأبيض 27 جنيها. 

- الكتكوت الساسو 16 جنيها .

- الكتكوت الساسو بيور 17 جنيها.

 

سعر الكتكوت البلدي 

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه.

- وبلغ سعر الكتكوت الهجين نحو 11 جنيها.

- ووصل سعر كتكوت جيل ثان إلى 13 جنيها. 

- كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا. 

- وبالنسبة لأسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي تبلغ 27 جنيهًا.

 

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بقلم عبير منصور