تجهيز 116 لجنة في مطروح استعدادا لانتخابات الرئاسة 2024

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تجهيز اللجان الانتخابية في المدارس بنطاق المحافظة، استعدادًا لانتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها في داخل البلاد الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الانتخابات الرئاسية عرس ديموقراطي يستطيع الشعب المصري أن يقدم من خلاله رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12من الشهر ذاته.

116 لجنة انتخابية في مدارس مطروح

وأكد وكيل الوزارة أن مدارس المحافظة يوجد بها 116 لجان ومركزاً انتخابيا في كامل الجاهزية لإستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.