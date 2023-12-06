ماذا يحدث للشمس في 2024؟.. فجوة هائلة مع الأرض (فيديو)

رياح قوية تهب عبر النظام الشمسي خلال الفترة المقبلة، تسبب فجوة هائلة بين الشمس والأرض، وفق ما نشر في مجلة «ساينس أليرت» العلمية، إذ أوضح العلماء أن نتيجة هذا التيار لم تدعُ إلى القلق.

الرياح الشمسية التي من المقرر أن تهب، تسبب فيها ثقب عملاق موجود في الغلاف الجوي للشمس، ومعروف باسم الثقب الإكليلي، وحجمه أكثر من 20 ضعفا لكوكب الأرض.

هل فجوة الشمس تدعو للقلق؟

العلماء أكدوا أن الثقب الإكليلي أرسل باتجاه الأرض تيارا هائلا من الجسيمات، قبل بضع أيام، لكنها مجرد عاصفة خفيفة ضمن الظواهر الشمسية الكثيرة التي تدخل الأرض، ولا تدعو للقلق.

تمر الشمس بدورات نشاط، حيث تصبح أكثر نشاطًا مع البقع والثقوب والانبعاثات والتوهجات الشمسية وفق العلماء، وهو ما يحدث فجوة كبيرة بين الأرض والشمس، فضلا عن أن وصوله للحد الأقصى للطاقة الشمسية، يتزامن مع الدورة الشمسية والدورات المغناطيسية.

ظاهرة جوية في عام 2024

القطبان الشمالي والجنوبي يتبادلان أماكنهما أثناء الدورة الشمسية، ما يؤدي إلى حدوث تحولات في المجال المغناطيسي الشمسي، كل فترة، ومن المتوقع أن تحدث هذه التحولات في عام 2024، لكن العلماء لم يحدووا وقتا لحدوثها في العام المقبل.

التوهجات الشمسية والانبعاثات الإكليلية هي عبارة عن ثورانات ترتبط بالبقع الشمسية، ينتج عنها إطلاق ضخم للطاقة، من الممكن أن يؤثر على قطع خطوط الاتصال بالمجال المغناطيسي، وفق العلماء.

العلماء عرفوا الثقب الإكليلي، على أنه مكان يؤدي إلى انفتاح المجال المغناطيسي الشمسي، ولا يمكن رؤيته بصريا، فضلا عن أن البقع الشمسية، هي الأخرى التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو الرؤية البصرية، بسبب البقع ضخمة ومظلمة أغمق.