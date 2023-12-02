تحذير عاجل من 4 ظواهر جوية وأمطار رعدية.. ماذا يحدث للمرضى؟

على الرغم من استقرار الحالة الجوية اليوم، إلا أن البلاد تتعرض خلال الأيام الحالية لتباين درجات الحرارة، وعدم استقرار بحالة الطقس، بفضل العديد من الظواهر الجوية التي من شأنها التأثير على الصحة العامة، خاصة لأصحاب المناعة الضعيفة.

4 ظواهر جوية وأمطار رعدية

ظواهر جوية مختلفة من الرياح، للعواصف الترابية، والأمطار الرعدية، من المقرر أن تؤثر على حالة الطقس في البلاد خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» إذ تشير التوقعات إلى تأثير 4 ظواهر جوية وهي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة الغيوم الجزئية، على أن يكون طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

ومن المقرر أن يعود سقوط الأمطار مُجددًا من يوم الأحد 3 ديسمبر، بنسبة تصل إلى 30%، وأمطار متوسطة يوم الاثنين، وتزداد فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 5 ديسمبر على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن تكون رعدية على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية.

تحذير للمرضى مع التقلبات الجوية

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحماية من التقلبات الجوية، جاءت على النحو التالي:

- الاهتمام بتناول فيتامين B الموجود في الخضراوات والبقوليات وغيرها.

- تناول وجبات صحية.

- تناول المياة بكثرة.

- تناول السوائل الدافئة قبل الخروج من المنزل.

- ممارسة الرياضة والحركة البدنية.

- ارتداء ملابس ثقيلة تحمي من التقلبات الجوية.