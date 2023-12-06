رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

المستشار أحمد بنداري: تجهيز 9367 مقرا لانتخابات الرئاسة

كتب:

محمد عيسى
02:40 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «بنداري» إنه جرى تجهيز 9367 مقرا انتخابيا، تنوعت ما بين مدارس ومركز شاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كل التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات.

وأشار إلى وضع الإرشادات لذوي الإعاقة السمعية، وأيضا بطاقة برايل في اللجان الفرعية لأول مرة.

 

اقرأ المزيد:

دورات تدريبية وخط ساخن.. «مصر السلام» تستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية

تخصيص 10 أماكن ببورسعيد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. اعرفها

ملتقى الحوار للتنمية يستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية من 10 محافظات

عضو بـ«التنسيقية» تحث الشباب على المشاركة الانتخابية: دعم «المتحدة» للمرشحين غير مسبوق

«الإصلاح والنهضة»: نتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.