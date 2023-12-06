المستشار أحمد بنداري: تجهيز 9367 مقرا لانتخابات الرئاسة

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «بنداري» إنه جرى تجهيز 9367 مقرا انتخابيا، تنوعت ما بين مدارس ومركز شاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كل التجهيزات اللوجستية المتعلقة بالانتخابات.

وأشار إلى وضع الإرشادات لذوي الإعاقة السمعية، وأيضا بطاقة برايل في اللجان الفرعية لأول مرة.