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المستشار أحمد بنداري: حصلنا على أسماء جميع المشاركين في انتخابات الخارج

كتب:

منتصر سليمان
03:25 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إنه جرى الحصول على أسماء كل من أدلى بصوته في الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، وبالتالى يتم رفعه من لجانه الخاصة المقيد فيها، كما أن الكشوف يتم إرسالها لرئيس اللجنة الفرعية لاستبعاده.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه في حالة أن لم يتمكن أو يدلي بصوته خارج جمهورية مصر العربية، فإنه يعود إلى لجنته المقيد فيها، وإذا كان متواجد في غير مقره الانتخابي يحق له الاستعلام عن لجنة الوافدين ويتوجه إليها ليدلي بصوته ويضع إصبعه في الحبر الفسفوري، وتلك ضمانة لعدم تكرار الصوت.

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