«ائتلاف نزاهة» يطلق استمارات أون لاين لتسهيل متابعة الانتخابات الرئاسية

قالت مارينا سامي المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة، إنه من المقرر أن يتابع ائتلاف نزاهة سير العملية الانتخابية التي تبدأ الأحد المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام، وتتم عمليات الرصد والمتابعة بالتعاون بين المؤسسات المختلفة أعضاء الائتلاف، وهي 7 مؤسسات.

تسهيل عمليات رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية

وأضافت المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في إطار تسهيل عمليات الرصد والمتابعة للانتخابات الرئاسية، جرى إطلاق «استمارة أون لاين» تسمح للمتابعين الدوليين بتدوين ملاحظاتهم ومشاهداتهم أولًا بأول لتسهيل التواصل مع غرفة العمليات.

وأوضحت أن ائتلاف نزاهة لديه فرق متابعة دولية من أجل المتابعة والرصد الميداني لسير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار أيام الاقتراع الـ3، وذلك في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، ويصل إجمالي اللجان المقرر للائتلاف زيارتها إلى 2400 لجنة فرعية.

كما تستعد غرفة المتابعة المركزية للائتلاف لاستكمال أعمال المتابعة والرصد للعملية الانتخابية في الداخل؛ استكمالا لجهودها في متابعة الانتخابات في الخارج، وأوضحت أن الغرفة المركزية تضم فريق من الباحثين وخبراء في النظم الانتخابية للخروج بملاحظات دقيقة وإعداد تقارير حول سير العملية الانتخابية، كما خصص الائتلاف خطا ساخنا للإجابة على كافة استفسارات المواطنين على مدار الـ24 ساعة.