رئيس «الشعب الديمقراطي»: مصر تضع القضية الفلسطينية على قمة أولوياتها

أشاد خالد فؤاد رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تعرضهم لمجازر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي.

شاحنات المساعدات على بوابة معبر رفح

وقال «فؤاد» لـ«الوطن»، إن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من دعم للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى اللوجسيتي أو الدبلوماسي، سيخلده التاريخ بسطور من نور، فمنذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة اصطفت شاحنات المساعدات على بوابة معبر رفح حاملة لكل اللوجسيتيات لقطاع غزة، الأمر الذي يعكس الصورة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

حشد الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»: «كما حرصت الدولة المصرية على حشد الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وظهر ذلك من خلال دعوة الرئيس السيسي، لعقد قمة القاهرة للسلام بحضور ملوك ورؤساء دول العالم من شتى بقاع الأرض، الأمر الذي يؤكد أن مصر وضعت القضية الفلسطينية على قمة أولوياتها.

واختتم رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» حديثه مشيدا بثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.