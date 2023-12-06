انتهاء تجهيزات العرض الخاص لفيلم «شماريخ» في سينما بـ6 أكتوبر (صور)

انتهت منذ قليل، التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم «شماريخ»، المقرر انطلاقه مساء اليوم، بدار عرض بمنطقة السادس من أكتوبر.

«ريد كاربت» العرض الخاص لفيلم «شماريخ»

وتبدأ فعاليات «ريد كاربت» العرض الخاص لفيلم «شماريخ»، في الساعة السابعة والنصف، بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن رومانسي، حول شاب وفتاة يلتقيان من أجل الانتقام بعد أن يجمعهما القدر.

فيلم «شماريخ» من تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة أمينة خليل، آسر ياسين، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، الطفلة لافينيا نادر، وآخرين.