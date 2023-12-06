مؤتمر شعبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشيخ زويد

عقد أبناء القبائل والعائلات اليوم الأربعاء، مؤتمرا شعبيا موسعا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مؤتمرا حاشدا، حضره أبناء القبائل والشيوخ والوجهاء وسط حضور مميز للمرأة، وصالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، ورؤساء القرى وممثلي الأحزاب السياسية.

بدوره أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أن المؤتمر تم عقده في الديوان العام لعشيرة أبو العراج، بالقرية ذاتها، وأكد المشاركين على الحضور الكامل لصناديق الانتخابات، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

لولا التضحيات ما كنا هنا يوما

وقال الشيخ سلام أبو العراج: منذ عامين فقط لم نكن نستطيع الوقوف بهذا المكان، لولا القيادة الحكيمة والتضحيات التي أعادت الأمور إلى مجراها.

وتابع حسين أبو اسبيتان رئيس قرية أبو العراج، أن الحضور الكبير في المؤتمر جاء من القرى والتجمعات البعيدة بجنوب وغرب المدينة، لإيمان الجميع بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة.

حضور النساء البدويات المؤتمر

ومن جهة أخرى سجلت المئات من النساء البدويات، من أهالي القرى حضورهن في المؤتمر، والذي يعتبر الأول من نوعه في تلك المناطق بهذا الكم الكبير من المؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.