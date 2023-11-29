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إنشاء سواتر أسمنتية لمنع زحف الرمال على طريق الشيخ زويد

كتب:

حسين إبراهيم
04:07 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
طرق حيوية جديدة بالشيخ زويد

طرق حيوية جديدة بالشيخ زويد

صممت شركات المقاولات الخاصة بمشروعات تشييد طريق الشيخ زويد الدائري، بالتنسيق مع قسم هندسة الشيخ زويد، تصميمات جديدة في جوانب الطريق الممتد من بوابة الشيخ زويد وحي أبو فرج، باتجاه طريق العكور ورفح، جوانب خراسانية، وذلك لمنع زحف الرمال باتجاه الطريق.

حاجز خرساني لمنع الرمال والأمطار

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، إن التصميم يعتبر الأول من نوعه في الطريق الجديد، حيث تم عمل حاجز خرساني، بين الطريق والأراضي الرملية، وذلك لمنع زحف الرمال نحو الطريق خلال فصل الشتاء، وأيضا يمنع الحاجز الأسمنتي تدفق مياه الأمطار باتجاه نهر الطريق.

وقال المهندس إياد رياش رئيس قسم إدارة الشيخ زويد الهندسية، إن المدينة تشهد حركة إنشاءات كبيرة في مجال الطرق، حيث تم رصف الشارع العام بوسط المدينة، وطريق الكوثر المستشفى، وطريق أبو طويلة وطريق أبو زرعي، علاوة على مدخل المدينة ومنطقة البوابة.

إنشاءات جديدة بوسط المدينة

وأضاف «رياش» أنّ هناك عملية إنشاءات جديدة سوف تتم في شوارع الشيخ زويد الرئيسية والفرعية داخل المدينة، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء مواسير وبيارات الصرف الصحي.

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