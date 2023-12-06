محافظ القليوبية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بـ«ميت نما» في شبرا الخيمة

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض السلع الغذائية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، ويضم المعرض 12 طن سكر و 16 طن أرز و500 كرتونة زيت، و 150 كرتونة مكرونة وطن دقيق.

المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار مبادرة «محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار»، وتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

تعريف المواطنين بأسعار السلع

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح.

والتقى «الهجان»، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار، كما استمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة.

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذا تابعة لجمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذاً للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 ثابتاً ومتنقلا لتحيا مصر، بالإضافة إلى 49 منفذاً أهلياً تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.