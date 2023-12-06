موعد حلقة «نجوم بعد الخمسين» في «صاحبة السعادة»

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، مجموعة من نجوم الفن الكبار الذين ظهروا ولمعت نجوميتهم، وأعادوا اكتشاف أنفسهم بعد تخطي سن الخمسين، في حلقتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان «ملح الفن».

تستضيف «يونس» في حلقه الاثنين، الفنان أحمد فهيم والفنان محسن منصور والفنانة سحر رامي والفنان جميل برسوم، كما تستضيف في حلقة الثلاثاء، الفنان محمد رضوان والفنان فتوح أحمد، والفنانة حنان سليمان، ويتطرق الحوار إلى أهم العلامات في مشوارهم الفني، والأدوار التي ساهمت في إبراز نجوميتهم، والدور الذي لعبه كل منهم في إثراء المحتوى الفني في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة.

«صاحبة السعادة» يعرض على قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.