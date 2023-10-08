أحمد فهيم: «عملت حلواني قبل دخولي الفن.. وخالد صالح نصحني بتعلم التمثيل»

قال الفنان أحمد فهيم، إنه عمل في مهن كثيرة قبل التحاقه بالفن، مثل مندوب مبيعات وحلواني في محل صغير للحلويات يمتلكه، كما عمل في شركة بمدينة 6 أكتوبر، متابعا: «مكنتش بقعد، لكن عمري ما اشتغلت حاجة وكنت ناوي أكمل فيها، وطول الوقت نفسي أمثل».

اكتساب المهارات من المهن المختلفة

وأضاف أحمد فهيم، خلال لقاء ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميات إيمان عزالدين ومنى عبدالغني ومها الصغير، أن المهن كلها التي التحق بها كان يكتسب من خلالها الخبرات ليس أكثر، حيث سار على مبدأ «حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب».

ولفت إلى أنه أخبر خاله الفنان خالد صالح بأنه يريد أن يمثل إلا أنه قال لا يوجد شيء يسمى «أنا عاوز أمثل»، ولكن لا بد أن تتعلم، وهذا ما فعله حيث تعلم بشكل عملي، حيث كان يتعلم سابقا على المستوى النظري.

النزول لأماكن التصوير

وأشار إلى أنه قرر النزول لأماكن التصوير لمدة 15 عاما مع خاله الفنان خالد صالح، وكل هذه المدة تحصل فيها على أسلوب العمل في الكواليس، متابعا: «طول الوقت عندي كاميرا في دماغي تصور كل ما يحدث».

وأوضح أنه خلال تصوير مشهد في «سلطان الغرام» اعتذر أحد الفنانين عن الحضور فاختاروه ليحل هذا الموقف، لافتا إلى أن الفرصة جاءت على مدار سنوات كثيرة.