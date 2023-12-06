«العربية لحقوق الإنسان»: نعقد اجتماعات لتعريف الراصدين بقواعد متابعة الانتخابات الرئاسية

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة عملت على متابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج على قدم وساق وعلى مدار الـ24 ساعة، وفي الوقت الحالي، جاري الاستعداد لاستكمال متابعة ورصد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، بداية من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء.

التعريف بضوابط الرصد الميداني

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العربية لحقوق الإنسان أن المؤسسة تعقد عدد من الاجتماعات خلال هذه الفترة من مع فريق الرصد والمتابعة، بهدف تحديد آليات العمل في الرصد والمتابعة خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وتعريف فرق الرصد الميداني على ضوابط التعامل داخل اللجان، والحقوق والواجبات وغيره من القواعد المنظمة للعملية.

كما تعمل العربية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي، على مناقشة خطط انتشار الراصدين الميدانيين في اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية، والعينات الجغرافية المختارة، في إطار الاستعداد لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الداخل، على مدار أيامها الثلاثة.

استقبال الفريق الدولي

وتستقبل العربية لحقوق الإنسان أعضاء فريقها الدولي، الذين بدأوا في الوصول إلى القاهرة منذ مساء الأحد الذي وافق 3 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يستمر وصول أعضاء الفريق، حتى يوم الجمعة المقبل، والذي سيوافق 8 من الشهر ذاته، لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.