«شركاء من أجل الشفافية» تستعد لمتابعة الانتخابات الرئاسية في 10 محافظات

قالت ميرنا شلش، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، ورئيس شبكة المنظمات بمنظمة اناليند الدولية، عضو ائتلاف نزاهة، أن هذه الفترة تشهد استعدادات مكثفة من قبل المؤسسة لرصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 تحت مظلة الائتلاف وبالتعاون مع مؤسساته المختلفة.

متابعة الانتخابات على مدار 24 ساعة

وقالت شلش في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تتابع المنظمة سير العملية الانتخابية في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، تحت مظلة ائتلاف نزاهة، من خلال متابعين ميدانيين داخل اللجان، وكذا غرفة عمليات مركزية ترصد وتتابع كل المجريات على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الانتخابات.

وأشارت رئيس شركاء من أجل الشفافية، إلى حرص المنظمة على أن تشمل توزيعتها الجغرافية أبرز الأقاليم في مصر، ولفتت إلى أن المنظمة - تحت مظلة الائتلاف - سوف تتابع من خلال 2400 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، أي ما يقرب 24% من إجمالي اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تبدأ في يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر لـ3 أيام لتنتهي في يوم 12 من نفس الشهر، أما عن فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، فقد بدأت في يوم الجمعة 1 من ديسمبر الجاري واستمرت 3 أيام، فا كان اليوم الأخير هو يوم الأحد 3 من الشهر ذاته.