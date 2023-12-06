«حماية الطفل» بشمال سيناء تنظم حفلا لتسليط الضوء على معاناة أطفال غزة

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء حفلا بقصر ثقافة العريش، بمناسبة عيد الطفولة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وقالت مني أبو بكر، رئيس الوحدة، إن الحفل جاء تضامنا مع أطفال غزة تحت مسمى «من حقي أعيش في سلام»، وذلك بالتنسيق مع حنان المداح مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وأشرف المشرحاني مدير ثقافة شمال سيناء، وحضور حمزة رضوان وكيل أول وزارة الترببة والتعليم، مني أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، ورئيس المنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ وأوقاف شمال سيناء، وممثل عن الشباب والرياضة والصحة.

فريق المواهب بشمال سيناء

وأضافت منى أبوبكر أن الاحتفال تضمن فقرات للفنان رفعت الشوربجي وفريق المواهب وعروضا لمسرح العرائس بقصر ثقافة العريش، وعددا من الفقرات الفنية الأخرى منها أنشودة للطالب أحمد عمر، واستعراض فني بعنوان «الطفولة»، وفقرة شعرية للطالبة أمل حسين، وفقرة «أنا دمي فلسطيني» للطالب عمر مراد، وعزف الفنان رفعت الشوربجي، وفقرة فنية استعراضية بعنوان «يا محتلة».

وأشارت منى أبوبكر إلى أن احتفال عيد الطفولة هذا العام مختلف، حيث جاء للتضامن مع أطفال غزة لمشاركتهم آلامهم وأحزانهم وتوضيح صمود وقوة أطفال غزة أمام ما يواجهونه على يد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة في شمال سيناء شهد تفاعلًا مؤثرًا مع واقع أطفال غزة، فلم يكن الهدف فقط التعبير عن الدعم والتضامن، بل تسليط الضوء على قوة وصمود الأطفال في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدور البطولي للأطافل في فلسطين، وصبرهم وتحملهم ومعاناتهم في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.