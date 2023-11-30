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وكيل «تعليم الغربية» يشهد احتفال عيد الطفولة بإحدى المدارس

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:50 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاحتفالية التي نظمتها مدارس الجيل المسلم بنين بطنطا، بالتعاون مع مدارس الجيل المسلم بشرق المحلة، ضمن احتفالات عيد الطفولة، بحضور قيادات المديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدعم الأنشطة الطلابية ما يشجع على الحضور.

وشهد الاحتفالية عروض فنية ورياضية وترفيهية قدمها أبناء مدرستي الجيل المسلم بشرق طنطا وشرق المحلة بعنوان «أنا أنا»، «يحكى أن»، «سيناء»، «في الكتب قرأنا»، «عيد الطفولة»، وعرض موسيقي.

صقل المواهب 

وأكد «حسن»، أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى أبنائنا الطلاب، وتدفعهم إلى التميز، وتحفزهم على الإبداع، مضيفًا: «نهتم بالأنشطة التربوية، ودعمها وتطويرها، لاكتشاف وصقل المواهب الفنية والرياضية والثقافية».

تميز الأنشطة 

وأشاد «حسن» بالفقرات المتميزة المقدمة من المدرستين خلال هذه الاحتفالية الرائعة، والتي تضمنت العديد من العروض الرياضية والفنية والترفيهية والمسرحية، مؤكداً: دائما نتطلع إلى التميز في كافة الأنشطة، وتحقيق النجاحات على المستوى المحلي والجمهوري.

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