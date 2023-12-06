بحد أدنى 2600 جنيه للراتب.. كيف تحصل على قرض بقيمة 3 ملايين جنيه؟

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة متنوعة من برامج التمويل الشخصية، التي تناسب جميع فئات المجتمع، من الموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة والهيئات الحكومية المصرية، ومن بين هذه البرامج، القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي (CIB).

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB

- قيمة القرض: يبدأ من 5000 جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة على القرض: 20.75%.

- مدة القرض: تصل إلى 8 سنوات.

- الراتب: يبدأ من 2600 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لأصحاب الأعمال الخاصة.

- سن العميل: الأدنى 21 والأقصى 60 عاما.

اجتماع البنك المركزي

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد الاجتماع الأخير في 2023 للجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها يوم 2 نوفمبر 2023، تثبيت أسعار الفائدة، سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغير.