تعرف على أقل فائدة على القروض الشخصية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص

يتطلع الكثير من المواطنين، إلى معرفة أقل فائدة على القروض الشخصية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، والتمويلات التي تقدمها البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، للحصول على قرض شخصي بفائدة أقل، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أقل أسعار فائدة على القروض الشخصية في 3 بنوك حكومية، وهي «البنك الأهلي، بنك القاهرة، المصرف المتحد».

القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي للعاملين بالهيئات الحكومية، بضمان تحويل المرتب أو القسط ودون تحويل، بفترة سداد 4 سنوات في حال عدم تحويل الراتب، و10 سنوات في حال تحويل الراتب أو القسط.

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 18.25- 18.75%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات مع تحويل الراتب، و4 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب.

شروط الحصول على القرض

- خطاب معتمد من جهة العمل.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1000 جنيه.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

القرض الشخصي للموظفين من بنك القاهرة

- قيمة القرض: يصل إلى مليون جنيه.

- الفائدة: 15.5%.

- نوع الفائدة: متناقصة سنويًا لتحويل الراتب وعند الاستكمال تكون الفائدة 15%.

- القرض بدون ضامن.

- مدة القرض: تصل إلى 6 أشهر وتصل إلى 12 سنة.

شروط الحصول على القرض

- خطاب معتمد من جهة العمل يتضمن تاريخ التعيين.

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل.

- بيان مفردات المرتب.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري: لا يقل عن 300 جنيه للموظفين بالقطاع العام، و1000 جنيه للحكومة، و2000 جنيه للقطاع الخاص.

القرض الشخصي للموظفين من المصرف المتحد

- قيمة القرض: يصل إلى 2 مليون جنيه.

- الفائدة: 21.5 - 24.5%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

- مدة القرض: من 5 أشهر إلى 8 سنوات.

شروط الحصول على القرض

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات المرتب.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما.

- الحد الأدنى للراتب الشهري: 2500 جنيه في حالة تحويل الراتب، 4000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.