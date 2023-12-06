رئيس «ماعت» يكشف شروط مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن أي جمعية تابعة لمنظمات المجتع المدني، يجب أن يكون لها سابق خبرة في العملية الانتخابية، وتتميز بالشفافية، والحيادية والنزاهة، وتكون مسجلة في دولتها طبقا للقانون، وتقدم الطلبات في موعدها، وفقا لشروط الهيئة الوطنية للانتخابات.

متابعة الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلية هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برناج «اليوم» على قناة «DMC»، أن المنظمات الخمسة الدولية متوفر بها هذه الشروط، وتقدموا بطلب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخبات واقفت على طلبهم.

فرز الأصوات في العملية الانتخابية

أوضح «عقيل» أن الدول التي تسمح لمتباعة العملية الانتخابية لديها، سواء كانت متابعة محلية أو دولية، دول تتميز بالديمقراطية، والشفافية، وتسمح بوجود عيون آخرى، موجودة لمتاعبة إجراءات العملية الانتخابية، والتنافس الانتخابي، والتصوت وفرز الأصوات في العملية الانتخابية.