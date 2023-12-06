المستشار أحمد بنداري: تسليم أوراق العملية الانتخابية إلى جميع اللجان الفرعية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تسليم كل أوراق العملية الانتخابية إلى جميع اللجان الفرعية، موضحا أن آخر محافظة استلمت كانت القاهرة أمس.

وأشار إلى أن الهيئات القضائية المتواجدة 26 ألف قاضي، وجرى الاستعانة بـ15 ألف قاضي، ما بين رؤوساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤوساء لجان حفظ ورؤوساء لجان فرعية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9376 مقرا انتخابيا، ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية.

وتابع: «عدد لجان الاقتراع بلغت 11631 لجنة فرعية موزعة توزيعًا جغرافيًا، وجرى مراعاة التيسير على الناخب لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، والهيئة الوطنية أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذة المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين».

وأكمل: « تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 5550 طلبا، وبالفعل جرى تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحه الفرصة للإداء بأصواتهم».