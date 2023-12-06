محافظ المنيا: تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تنفيذ 1449 مشروعًا، والعمل على تنفيذ 1760 مشروعًا آخرين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، بإجمالي 3209 مشروعات، بتكلفة تزيد عن 40 مليار جنيه.

تطوير شامل لـ 192 قرية

وقال المحافظ، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، إن المشروعات المنفذة تشمل قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها، وتهدف إلى تطوير شامل لعدد 192 قرية بـ 5 مراكز، هي «العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس».

استهداف باقي مراكز المحافظة

وأشار القاضي إلى أنه جاري استهداف باقي مراكز المحافظة في مراحل «حياة كريمة» الثانية والثالثة، حيث تم حصر الاحتياجات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المركزية في سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية، ويأتي مركزي المنيا ومطاي ضمن المرحلة الثالثة بالمبادرة.

وأضاف المحافظ، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 74% من إجمالي السكان، وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.