محافظ بني سويف يقرر صرف إعانة مالية لإحدى السيدات المُعيلات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات المُعيلات لديها 5 أبناء في مراحل التعليم، بسبب ظروفها المادية والاجتماعية.

بحث حالة سيدة بسبب ظروفها المادية والاجتماعية

وكلّف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ببحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في سداد ديون متأخرة عليها، موجهاً بسرعة تذليل أي مشكلات قد تواجه السيدة في صرف معاش تكافل وكرامة.

اللقاء المفتوح للمواطنين في بني سويف

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات

حضر اللقاء كل من مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، وعدد من أصحاب الشكاوى والمقترحات.

ويعقد محافظ بني سويف اللقاء الاسبوعي المفتوح للمواطنين الاربعاء من كل أسبوع لبحث ومناقشة الشكاوى والمقترحات، واتخاذ الإجراءات المناسبة.