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ندوة بإعلام بني سويف حول «المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الهوية الوطنية»

كتب:

عمرو رجب
04:18 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
ندوة بإعلام بني سويف حول «المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الهوية الوطنية»

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان «المشاركة السياسية للشباب وتعزيز الهوية الوطنية» تحت إشراف وحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام.

رئيس جامعة بني سويف: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة، وأن الجامعة عقدت سلسلة من الندوات التثقيفية للطلاب بالعديد من الكليات لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

عميد إعلام بني سويف: من حق كل مواطن اختيار رئيسه

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام على ضرورة مشاركة الشباب الجامعي في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية، انطلاقاً وتوافقاً مع رؤية وتوجهات وتأكيد الدولة المصرية وقيادتها على حرية كل مواطن في اختيار رئيسه، والشباب من الفئات الهامة التي يجب مشاركتها في الانتخابات.

حضر اللقاء العميد دكتور أحمد عبد المجيد، مستشار التخطيط الاستراتيجي وخبير العلاقات الدولية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والكابتن توني عثمان مدير العلاقات العامة بشركة تيتان للأسمنت، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

قوة الدولة المصرية 

وأكد ضيوف الندوة على أهمية وقوة الدولة المصرية وريادتها في حل الأزمات الدولية والإقليمية، تلك القوة النابعة من قيمة مصر وموقعها الجغرافي باعتبارها في قلب الوطن العربي.

وتأتي ندوة اليوم، في إطار حث الشباب الجامعي وخاصة شباب كلية الإعلام للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

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