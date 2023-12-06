خالد الجندي: رفع الحياء علامة غضب الله على بعض الناس

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك علامات إذا توفرت في العبد، تعتبر دليل على الطاعة ورضا الله، منها الستر وصفة الحياء.

العبد يكون مستور

أضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «أول درس من قصة سيدنا آدم إن العبد يكون مستور وعنده حياء، وعلامة غضب ربنا على بعض الناس هى رفع الحياء».

وأوضح أن قصة سيدنا آدم، بعدما أكل من الشجرة وكشفت سواءتهما، أخذ يستر نفسه، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي، فاصنع ما شئت رواه البخاري».