أهالي بورسعيد يحتشدون لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وسط حضور من مختلف أطياف الشعب البورسعيدي، مؤكدين دعمهم للرئيس لاستكمال الإنجازات والأمن والأمان لمصر.

وقال العميد محمد الغباري، من أبطال حرب أكتوبر، إن مشهد الحشد لتأييد السيسي في بورسعيد شاهده من قبل وهو عمره 15 عندما حمل شعب بورسعيد سيارة الزعيم جمال عبدالناصر، واسترجع أن شعب بورسعيد جبار لم يخشى تهديد 3 دول، وحارب لتحرير بورسعيد ومصر، وقادر على الحشد في انتخابات الرئاسة لأن الحشد سد منيع ضد الدولة التي تريد لنا الشر.

السيسي نفذ ما كان يتمناه لمصر

وأكد أن الرئيس السيسي نفذ ما كان يتمنا لمصر من تقدم ودور قيادي بين الدول فهو دارس للعلوم الاستراتيجية، حيث تأهل في كليات الدفاع الوطني وكان رقم 1 وبدأ يطبق ما درسه وعمل استراتيجية لمصر لمدة 15 سنة قادمة لإصلاح البنية الأساسية مثل الدول الكبرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة الذي أقيم بساحة نادي المعارف بحي العرب وسط حشد كبير من أهالي بورسعيد والتنفيذين والشعبين بالمحافظة.

ورفع أهالي بورسعيد صور الرئيس السيسي وأعلام مصر مؤكدين أنهم سيكملون الطريق مع الرئيس لاستكمال الإنجازات والأمن والأمان لمصر.