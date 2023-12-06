«دار المعارف» تدعو في مؤتمر إلى حتمية المشاركة الانتخابية

أكد المشاركون في مؤتمر مؤسستي دار المعارف والقومية للتوزيع، على ضرورة مشاركة كل أبناء الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية، دعما للوطن والاستقرار السياسي والمجتمعي، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وكان العاملون في مؤسستي دار المعارف ومجلة أكتوبر والشركة القومية للتوزيع، قد شهدوا، أمس، مؤتمرا حاشدا دعا إليه سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف ومجلة أكتوبر والشركة القومية للتوزيع، شارك فيه جميع العاملين في المؤسستين، وتحدث فيه الكاتب الصحفي الكبير حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والدكتور مجدي عاشور أمين عام الفتوى ومستشار وزيرة التضامن، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للطباعة والنشر، اتفق الجميع على أن مجمل التحديات التي تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى تضافر واصطفاف كل أبناء الوطن وراء القيادة السياسية التي أدركت منذ اللحظة الأولى مخاطر التهديد الأمني الذي يواجه الأمن القومي المصري إزاء المشروع الصهيوني لتهجير الفلسطينين من أجل إنهاء القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وفي نهاية المؤتمر أكد الجميع أنهم وراء القيادة السياسية الحكيمة فيما تصبوا إليه من صالح الوطن.