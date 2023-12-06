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خالد الجندي: العصبية والكبر من أبواب دخول الشيطان للعبد (فيديو)

كتب:

هاجر عمر
09:19 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان، لافتا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة.

الإنسان يغلق أبواب الشيطان بالتمسك بتقوى الله

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء: «عشان الإنسان يغلق أبواب الشيطان عليه ان يتمسك بتقوى الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)».

الشيطان يبتعد عن الإنسان بعد الاستعاذة منه 

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لو أنت إنسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيبعد عنك فورا، لكن لو أنت عندك كبر وعصبية وتفعل الموبيقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان».

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