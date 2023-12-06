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أستاذ بجامعة الأزهر: يجوز التيمم في حالة منع الإنسان من استخدام المياه لسبب صحي

كتب:

يارا أشرف
05:47 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

تحدث الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن التيمم، قائلا إن الإنسان يقوم بالتيمم في حالة عدم توافر المياه أو عجزه عن استخدام المياه بسبب مرض وغيره، إذ أن هناك بعض الحالات المرضية لا يمكنها استخدام المياه كونها من الممكن أن تتسبب في زيادة المرض أو تؤخر شفاءه، وذلك حفاظا على صحة المريض.

وأضاف «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت» تقديم الإعلامية مروة شتلة عبر قناة «الناس»، أنه يجوز التيمم لكبار السن غير القادرين على القيام من أجل الوضوء، مشيرا إلى أنه من جماليات الشرع الشريف ومحاسنه هو الحفاظ على صحة الإنسان وحياته من أي ضرر أو تدهور.

الشرع يحافظ على مصالح العباد والبلاد

وتابع، أن الشرع في كل تكاليفه يحافظ على مصالح العباد والبلاد، مضيفا: «لو استخدام المياه هيأخر شفاء الإنسان ساعة واحدة، عليه التيمم، فشفاء الإنسان وصحته أهم»، موضحا أن الله أراد من الوضوء والغسل الطاهرة من الناحيتين الظاهرية والباطنية.

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