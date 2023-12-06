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قيادي بـ«حماة الوطن»: مصر أحيت القضية الفلسطينية وتصدت لمحاولات تصفيتها

كتب:

عمرو صالح
01:16 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
حاتم العشري

حاتم العشري

ثمن المستشار حاتم العشري، القيادي بحزب حماة الوطن، مجهودات الدولة في دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر الماضي، والذي نتجت عنه جرائم بشرية بحق المدنيين الفلسطينيين.

الإمدادات اللوجستية

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن الدولة خلال الفترة الماضية وقفت بجانب الأشقاء الفلسطنيين، ولم تتوان لحظة في دعمهم منذ اللحظة الأولى للعدوان، وظهر ذلك باصطفاف قطار الإمدادات اللوجستية والغذائية أمام معبر رفح، تمهيدا لدخولها للأشقاء فور استغاثتهم وسط صمت دولي شديد الغرابة، ما يؤكد عمق العلاقة الأخوية الرابطة بين الشعبين الشقيقين.

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن: «حرصت الدولة على حشد الرأي العام الدولي لدعم الفلسطينيين ومناصرتهم في الحصول على حقوقهم المسلوبة، وظهر ذلك من خلال دعوة القيادة السياسية لقمة القاهرة للسلام، والتي حازت بحضور ملوك ورؤساء دول العالم للوقوف على أرض صلبة تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد ضرورة وجود حلول جذرية من شأنها أن تمنح الشعب الفلسطيني حقه في العيش بأمان».

 

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