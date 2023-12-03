تعيينات بشركة الكهرباء.. الشروط المطلوبة للوظائف

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاعات شبكات توزيع مطروح والساحل الشمالي من الدرجة الممتازة، طبقا لأحكام نظام لائحة العاملين رقم 29/20-03 المعمول بها بالشركة.

الشروط المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2023

وحددت شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وفقا للإعلان، وهي الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله، ومدة خبرة كلية في مجال العمل لا تقل عن 12 سنة، إضافة إلى قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة رئيس قطاع أو درجة نظيرة للدرجة.

الشروط العامة لشغل وظائف الكهرباء 2023

وأعلنت شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور الشروط العامة لشغل الوظيفة، إضافة لاستيفاء شروط شغل الوظيفة المعلن عنها وهي كالتالي:

- يشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا.

- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- التعيين طبقا الأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2023

وطالبت شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور راغبي التقدم للوظيفة تقدم المستندات الآتية:

- 2 نسخة ورقية معتمدة من السيد المتقدم من للإعلان.

- 1 أسطوانة طبق الأصل من النسخة الورقية بصيغة «وورد».

- 1 صور شخصية حديثة.

- 2 صورة بطاقة رقم قومي.

إحضار موافقة السلطة المختصة على دخول الإعلان

وقالت شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور، أنه بالنسبة للعاملين بقطاع الكهرباء خارج عليهم إحضار موافقة السلطة المختصة على دخول الإعلان.

تسلم طلبات شاغلي الوظائف باليد

وأشارت شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور إلى أنه تسلم الطلبات باليد حتى يوم الخميس الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري 2023، مرفقا به المستندات الموضحة بعالية للأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين بموعد الاختبار لاحقا.