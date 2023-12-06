بعد إطلاق اسم عادل إمام على كوبري.. شوارع بأسماء فنانين في مصر

حالة سعادة واعتزاز بالوسط الفني، خلال الساعات الماضية، فور موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

الفنان عادل إمام، ليس الأول الذي يُطلق اسمه من الوسط الفني على أماكن شهيرة داخل مصر، سواء كان شارع أو ميدان أو كوبري، فقد سبقه عددًا من الفنانين، التي جاءت تقديرًا لجهودهم الفنية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الفنانين الذي أطلق أسماءهم على أماكن عامة، وهي كالتالي:

- سمير غانم

في أغسطس لعام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، المتقاطع أعلى الطريق الدائري.

- يسرا

وفي أغسطس 2018، تم إطلاق اسم الفنانة يسرا على شارع بالجونة في مدينة الغردقة، في إطار تكريم تاريخها الفني الحافل.

- محمود ياسين

وفي مارس 2021، أطلقت محافظة بورسعيد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، على شارع طرح البحر 2 سابقًا، وذلك تقديرًا لمشواره الفني.

- محمود عبد العزيز

في مايو 2017، وافقت محافظة الإسكندرية على إطلاق اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز على ميدان صينية الورديان التابعة لحي غرب.