شقيق عادل إمام يعلق على إطلاق اسم الزعيم على كوبري في صلاح سالم: شرف كبير

أعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن سعادته الكبيرة بإطلاق اسم شقيقه على أحد الكباري بالقاهرة، قائلًا: «شرف كبير بالنسبة له، وتقدير الدولة أمر إيجابي، وبالتأكيد سيسعد الزعيم».

الحالة الصحية للزعيم

جاء ذلك في لفتة تقديرية لما قدمه للوطن من فن ووطنية، أطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

وعن تطورات حالته الصحية قال: «الزعيم بخير وصحته زي الفل الحمد لله».

آخر أعمال الفنان عادل إمام

عادل إمام من مواليد المنصورة في السابع عشر من شهر مايو عام 1940، وتخرج في كلية الزراعة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى السينما، وأول أعماله التي حققت نجاحا رغم صغرها هو دوره في مسرحية أنا وهو وهي، أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس.