آدم الشرقاوي والطفلة لافينيا أول حضور العرض الخاص لفيلم «شماريخ»

وصل منذ قليل، الفنان آدم الشرقاوي، المنتج أحمد فهمي والطفلة لافينينا نادر، لحضور الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم «شماريخ»، الذي ينطلق عرضه مساء الليلة، وهو ثاني أفلام موسم رأس السنة لعام 2024.

تفاصيل فيلم شماريخ

تدور أحداث الفيلم، حول شاب وفتاة يلتقيان بالصدفة، ويجمعهما طريق الانتقام، في إطار تشويقي مليىء بالمغامرات.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، أمينة خليل، محمد ثروث، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، وآخرين من تأليف وإخراج عمرو سلامة.