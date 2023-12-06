رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

آدم الشرقاوي والطفلة لافينيا أول حضور العرض الخاص لفيلم «شماريخ»

كتب:

أميرة عزالدين
08:10 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أدم الشرقاوي

أدم الشرقاوي

وصل منذ قليل، الفنان آدم الشرقاوي، المنتج أحمد فهمي والطفلة لافينينا نادر، لحضور الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم «شماريخ»، الذي ينطلق عرضه مساء الليلة، وهو ثاني أفلام موسم رأس السنة لعام 2024.

تفاصيل فيلم شماريخ

تدور أحداث الفيلم، حول شاب وفتاة يلتقيان بالصدفة، ويجمعهما طريق الانتقام، في إطار تشويقي مليىء بالمغامرات.

الفيلم من بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، أمينة خليل، محمد ثروث، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، وآخرين من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

اقرأ المزيد:

رغم وفاته.. مصطفى درويش يتصدر بوستر فيلم شماريخ

عمرو سلامة يكشف فكرة فيلم «شماريخ» لآسر ياسين وأمينة خليل

عمرو سلامة عن استعانته بطفلة في فيلم «شماريخ»: هيخدم الدراما بشكل كبير

بوستر فيلم شماريخ يثير الجدل بين الجمهور.. هل له علاقة بكرة القدم؟

بـ40 جنيها.. سينما الشعب تعرض فيلم شماريخ الخميس المقبل
بقلم أميرة عزالدين