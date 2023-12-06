حملة المرشح السيسي: هدفنا الاستماع إلى كل الرؤى والأفكار لمختلف الكيان

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الحملة تمتاز بكونها جامعة ومنفتحة على جميع محبي المرشح، مشيرا إلى أنها عقدت العديد من اللقاءات منذ 9 أكتوبر الماضي حتى تاريخه، كان هدفها في المقام الأول، يتمثل في الاستماع إلى كل الرؤى والأفكار للكيانات المؤيدة للرئيس السيسي.

أكثر من 90 لقاء داخل مقر الحملة

أضاف «فوزي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أنه جرى عقد أكثر من 90 لقاء داخل مقر الحملة، بحضور أكثر من 2200 زائر من الخارج، وكان هناك حرص شديد على الاستماع إلى رؤية هؤلاء المواطنين، الذين ينتمون لأحزاب ونقابات وجهات، حول كل ما يخص مستقبل الدولة المصرية، فضلا عن معرفة ما يرغبون به من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه.

زيارات خارجية واسقبال سفارات بمقر الحملة

وتابع أنه جرى استقبال العديد من سفارات الدول الأجنبية داخل مقر الحملة، مثل استقبال السفير الفلسطيني خلال الأزمة الناشبة في غزة، فضلا عن السفير الفرنسي، وسفير الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن السفارة الأمريكية، موضحا أن جهود الحملة لم تتوقف على ذلك، بل انتقلت إلى زيارات خارجية كثيرة.

وأشار إلى أن الجهات المختلفة سالفة الذكر، هي التي تطلب زيارة مقر حملة المرشح الرئاسي السيسي، للتعرف على أعضاء الحملة ورؤية المرشح خلال الـ6 سنوات المقبلة، وكانت هناك استجابة سريعة وفورية، موضحا أن الحملة أجرت العديد من الزيارات الخارجية، كزيارة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، وغيرهما من الزيارات.