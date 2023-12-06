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نائب رئيس «مستقبل وطن»: الحزب على أتم استعداد لإبراز حب الشعب لـ«السيسي»

كتب:

محمد أباظة
07:42 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب مستقبل وطن

مؤتمر حزب مستقبل وطن

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، وأمين التنظيم، إن الحزب أطلق غرف عمليات مركزية وصولا للأقسام والمراكز، لديها العديد من المهام، مضيفا أنه تم تقسيم هذه الغرف إلى عدة لجان، منها متابعة الفعاليات، ومنها الإعلامية؛ للتصدي للشائعات، مع وجود تنظيم كامل، للتسهيل على المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بحقهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

تأييد ودعم الشعب للسيسي

وأكد «عبدالجواد» أن حزب مستقبل وطن بقياداته وقواعده على أتم الجاهزية؛ ليبرزوا ويوضحوا مدى الوعي والحب لدى المواطن في تأييد ودعم الشعب للسيسي: «لدينا ثقة في الشعب الذي اختار زعيمه لاستكمال الجمهورية الجديدة».

ويحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أعضاء حملته الانتخابية بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المؤتمر الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن

ويعتبر مؤتمر اليوم هو المؤتمر الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.