حكيم وأحمد جمال والفشني.. عرض غنائي في مؤتمر «مستقبل وطن» الختامي لدعم «السيسي»

شهدت فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024 عروض فنية وغنائية.

عرض غنائي لأغنية داعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وقدم المطربان أحمد جمال ووائل الفشني، عرضا غنائيا لأغنية داعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كلماتها: «مصر معاك صف وراك والملايين كلها عايزاك ماشيين المشوار وياك».

وبعدها قدم المطرب الشعبي حكيم، باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور للفعالية، وعقب الغناء وجه حكيم رسالة للمواطنين حثهم فيها على المشاركة في الانتخابات ودعم وتأييد السيسي؛ لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

دعم المرشح الرئاسي

ويحضر مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أعضاء حملته الانتخابية بقيادة المستشار محمود فوزي، وقيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويعتبر مؤتمر اليوم هو المؤتمر الختامي لفعاليات حزب مستقبل وطن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.